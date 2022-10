A partir deste sábado há Ninjas à solta em Lisboa

Fundados num movimento colaborativo e de financiamento partilhado pelos participantes e pelas parcerias e doações dos cerca de cinco milhões de seguidores, os Ninja prometem dar formação. A ideia nasceu em 2016, quando a Midia Ninja foi convidada a trazer trabalhos seus ao DOC Lisboa.

Para começar a marcar presença no cenário mediático português, reúnem o músico Caetano Veloso e o ex-deputado Jean Wyllys num debate que acontece este sábado, no restaurante Novo Mundo, em Lisboa. Em entrevista ao Expresso, Filipe Altenfelder, 34 anos, um dos ninjas deslocados em Lisboa, conta como o movimento surgiu, se formou e o que pretende fazer na Europa.