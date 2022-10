O novo cancioneiro lusófono tem um nome. Chama-se Rua das Pretas e vai estrear-se no Coliseu

O crescimento das tertúlias foi assinalável. Nas redes sociais, as imagens do fotógrafo português Alfredo Matos, divulgadas com a hashtag Rua das Pretas, foram talvez o melhor “relações públicas” deste evento, recorda o músico. Tanto que eram várias as pessoas, nomeadamente estrangeiros, que ao verem as fotografias pensavam que a Rua das Pretas era uma casa de espetáculos. E, assim, desafiado por Daniela Amorim, a sua produtora e companheira de vida, Pierre Aderne resolveu abrir as portas da sua casa, transformando um encontro de amigos num negócio aberto ao público. Mal foram colocados à venda num site, os bilhetes esgotaram em meia hora.“A partir daí a malta nunca mais parou”, conta Pierre Aderne.

Foi depois de vir para Portugal, em 2011, com o propósito de gravar um documentário sobre as raízes da música portuguesa, brasileira e africana, que Pierre Aderne decidiu mudar-se para Lisboa. E na bagagem trouxe consigo esses encontros musicais, que começaram como eventos privados na sua primeira casa na capital, na Rua Poço dos Negros, – que juntaram artistas como Caetano Veloso, António Zambujo, Carminho, Fernanda Abreu ou Tito Paris –, e que se transferiram depois para a Rua das Pretas.

Quando morava na Rua Nascimento Silva, no Rio de Janeiro, e começou a organizar saraus musicais no seu apartamento inspirados nos encontros de Tom Jobim, que também viveu naquela rua, Pierre Aderne mal podia imaginar aonde estas tertúlias o iriam levar.

O segredo é uma das chaves de sucesso do projeto. Só depois de adquirem os bilhetes é que os participantes têm conhecimento da morada do local, não sendo revelados também os músicos que irão participar no espetáculo. “Digo sempre que estas tertúlias não são um concerto, mas um encontro de amigos. Nunca levei para o palco um músico que não pudesse levar para a minha casa. Fazer música é como fazer amor, para mim”, diz Pierre Aderne, sentado numa cadeira de verga branca enquanto bebe chá verde para aquecer a voz.

Desde há dois anos é num palacete no Príncipe Real que decorrem todos os sábados estas tertúlias, oferecendo ao público um concerto com uma atmosfera intimista e regado a vinho branco e tinto. No total, já participaram nestes encontros mais de 180 artistas e 4 mil pessoas, enquanto foram abertas 7 mil garrafas de vinho.

Do repertório habitual constam canções emblemáticas do universo lusófono como “Uma casa portuguesa”, “Saudades do Brasil em Portugal”, “Samba de Verão” ou “Na Ronda de Ogum”. Pelo meio ouvem-se palmas, refrães em uníssono e a marcação do ritmo com os pés no chão ou as mãos nas pernas. Há quem se arrisque até nuns passinhos de samba. Já os intervalos das músicas são pontuados pelo barulho das rolhas de cortiça a saltar das garrafas de vinho que são servidos também pelos músicos durante mais de três horas de espetáculo.

Pouco depois das 20h começam a chegar as primeiras pessoas ao palacete – portugueses, brasileiros, franceses, italianos, americanos e japoneses –, que se dividem entre vinhos e petiscos, antes de se instalarem em puffs improvisados com caixas de vinho e almofadas de chita estampadas e coloridas. À sua frente terão os músicos sentados em cadeiras de verga e num sofá coberto com uma manta Patchwork e, um pouco mais à frente, uma pequena mesa de apoio com copos altos, garrafas de vinho e instrumentos tradicionais do samba como pandeiros e tamborins para ajudar à festa.

Tal como nas tertúlias, os concertos da digressão mantiveram a atmosfera intimista embalada pelo vinho, que segundo Pierre Aderne, ajuda a descontrair e a contar histórias: “O grande objetivo é ter prazer. Não só o público, que pode conviver e interagir com os artistas. Para nós ter que tocar sempre as mesmas músicas em digressão é já não suportar repetir os temas depois de um ano de ensaios”, frisa o músico carioca que prefere não estar sempre dependente de alinhamentos ou guiões.

Também este projeto já teve a sua estreia discográfica com o “Wine Album” um conjunto de canções de amor e de vinho, e que contou em 2017 com a colaboração do produtor Dirk Nierpoort. A internacionalização do projeto foi um processo natural, com a realização de concertos em Madrid, Paris e Nova Iorque, em teatros e garrafeiras centenárias. No final do ano, a Rua das Pretas irá rumar ao Japão para transformar um mosteiro de Tóquio numa sala de espetáculos.

Pode dizer-se que a Rua das Pretas é uma manifestação de amor à lusofonia, um convite à intimidade e comunhão do público com os músicos – entre silêncios e momentos de explosão – e uma sessão de storytelling pelo anfitrião Pierre Aderne. Um bom contador de histórias, que vai alternando o seu discurso entre o português e o inglês, prendendo a plateia do princípio ao fim com situações da sua vida e de importantes artistas lusófonos como Amália Rodrigues ou Vinicius de Moraes, que se reuniram em 1968 em Lisboa, encontro que resultou na gravação de um disco.

Amante da música de língua portuguesa, este cantor e compositor brasileiro diz-se apaixonado pela capital lusa, uma “Lisboa pulsante”, que se está a abrir cada vez mais ao mundo e a criar um “novo sotaque” criado pelos novos habitantes e turistas da cidade. “Portugal sempre foi um navegador e descobridor dos sete mares, depois com a ditadura mudou um pouco. Mas agora está como Nova Iorque nos anos 90 ou Londres nos anos 60. Gente do mundo inteiro interessante e culta começou a vir para Lisboa e passou a haver uma mistura natural dos portugueses com outras culturas. O que é muito relevante”, defende.

Coliseu com mais surpresas

É esta mesma lógica de espetáculo que será replicada, no sábado, no Coliseu dos Recreios, onde o projeto se irá estrear com muitas novidades à mistura – a começar pelo facto de o público ir assistir ao concerto com as cadeiras da plateia como cenário. A proposta consiste em oferecer aos participantes uma nova perspetiva do palco, mantendo o ambiente intimista e o copo de vinho na mão.

“Nós, os artistas estaremos de costas para a plateia levando o público para dentro do palco, que irá entrar pela área dos músicos”, revela Pierre Aderne, sublinhando que contará no palco com artistas como Joana Amendoeira, Augusto Baschera, Camila Masiso, Humberto Araújo e 10 convidados especiais do mundo lusófono.

“O que estamos fazendo é botar umas rodinhas nesta sala da casa e empurrando num carrinho para o Coliseu, um palco onde se sentam 200 e pouco pessoas tendo como cenário o Coliseu vazio e iluminado”, explica Pierre Aderne. As bandeiras do pintor Gonçalo Ivo, inspiradas nas velas das caravelas portuguesas e que já fazem parte da decoração das tertúlias, também irão completar o cenário.

A ideia é levar também este conceito a outros palcos europeus e mesmo internacionais, podendo partir já em 2020 em digressão no Brasil. “Encontrou-se uma dinâmica de espetáculo que fica entre um sarau, um concerto, uma festa entre amigos e uma peça de teatro. E é com este modelo que quero seguir mundo fora”, conclui o músico brasileiro, para quem o mais importante é a “mistura de culturas” e a “partilha” entre o público e os músicos em palco.