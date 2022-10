Glamping. Novidades de verão na arte de acampar com glamour

Tipis e yurts parecem palavras em língua esquimó. Tendas safari e casas na árvore transmitem uma ideia de férias alternativas e longínquas. Na realidade são formas de glamping. Usualmente conhecido como acampamento de luxo, pode ser bem mais do que isso e significar afastar-se das atividades turísticas mais superficiais, ter uma experiência imersiva na natureza, sair da zona de conforto e ficar alojado em locais de arquitetura inusitada, com vista para paisagens idílicas. Siga a rota Boa Cama Boa Mesa e conheça algumas das mais recentes unidades de glamping em Portugal.

“Luna”, “Estrella” e “Sky” são os nomes das tendas deste glamping, uma espécie de bolhas em que nos deitamos para ver o céu estrelado como nunca o vimos. Terraço e jacuzzi privados para cada tenda (a partir de €98) e uma garrafa de vinho de oferta, o que mais se pode desejar? Neste caso, o céu não é sinónimo de limite mas de infinito. Os casais são quem mais prefere “Rêve Étoilé” (“Sonho de Estrelas”, em português). Acessíveis a todos estão uma piscina, um lounge bar com cozinha equipada e ainda uma banheira de hidromassagem. Abriu em maio de 2019 e fica situado a pouca distância da Herdade da Gâmbia e a 15 quilómetros do centro de Setúbal.