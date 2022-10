Chama-se BOB, faz mil biliões de operações por segundo e mora em Riba de Ave

O supercomputador BOB ficará instalado no MACC - Minho Advanced Computing Centre, e criará grandes oportunidades para os cientistas e as empresas portuguesas trabalharem ao melhor nível mundial no desenvolvimento de aplicações na conceção de novos produtos para as indústrias automóvel e aeroespacial, medicina personalizada, conceção de medicamentos e materiais, bioengenharia, previsão meteorológica e alterações climáticas.

O primeiro supercomputador a operar em Portugal aumentará 10 vezes a capacidade nacional de computação, sendo capaz de executar mil biliões de operações por segundo, o que permitirá um acesso mais facilitado dos centros de investigação que desenvolvem trabalhos no domínio do cálculo científico, ciência de dados e Inteligência Artificial. As vantagens em termos de processamento digital de informação serão particularmente significativas em áreas como a medicina, as ciências da terra e do Espaço, a física e a mobilidade.