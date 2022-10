Atenas, oito anos depois do verão quente de 2011

Estabelecimentos fechados, alguns prédios ao abandono, graffitis a cobrir as superfícies metálicas das portas de enrolar das lojas. Atravessando a rua Stadiou a pé, a sensação é de que o tempo passou muito devagar em Atenas desde os dias das perseguições constantes feitas pela polícia de choque aos manifestantes revoltados no verão de 2011, quando a capital grega entrou em estado de pré-falência emocional por causa da austeridade aplicada ao país pela troika formada pelo FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu.

A Stadiou é uma das artérias que desembocam na praça Sintagma, centro simbólico da cidade e palco de todos os protestos, por ficar em frente ao parlamento. Atenas continua a ter nas paredes e nos passeios as feridas abertas nessa época e, ao contrário de Lisboa, não viveu e não vive ainda — apesar de já ter saído em agosto do ano passado dos espartilhos impostos pelo último memorando da troika — uma vaga de renovação urbana.