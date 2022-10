O padre que pregava partidas a Marcelo e que acusa os bispos de “desautorizarem gerações de católicos”

“Você não se meta nisso, pá”, relata João Seabra ter ouvido de sectores mais institucionais da Igreja, no livro que esta quinta-feira é lançado, em Lisboa, sobre a sua vida (“João Seabra à sua maneira”, da D. Quixote) e que revela um dos seus maiores desgostos - não ver apoio da Igreja aos católicos na política.

“O padre Seabra gostaria de ver os católicos na política serem apoiados pela Igreja, designadamente pelos bispos. Mas é com algum desgosto que vê o aposto”, escrevem os autores, Raquel Abecasis e José Luís Ramos Pinheiro, seu ex-aluno na Universidade Católica, onde integrou o chamado grupo dos “meninos do Padre João”, ao lado de nomes entretanto projetados em vários sectores da vida nacional, de Paulo Portas a Paulo Vizeu Pinheiro, passando, entre outros, por Diogo Vaz Guedes, Aura Miguel, Luís Campos e Cunha, Henrique Mota ou Duarte Lima.