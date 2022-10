Lagarde é mesmo uma 'pomba'? Mercados dizem que sim

Na última milha da corrida para a cadeira da presidência do Banco Central Europeu (BCE) a atual diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, ultrapassou todos os favoritos, incluindo Jens Weidmann, o presidente do Bundesbank. Na semana passada, o ‘falcão’ alemão estava em primeiro lugar nas escolhas dos economistas ouvidos pela Bloomberg. Vaticinava-se que Mario Draghi o deixaria de mãos e pés atados a um pacote de estímulos monetários que o BCE deverá tomar nas três próximas reuniões a que o italiano presidirá pela última vez.

No final de uma das mais longas cimeiras europeias, Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu, confirmou que a francesa, que ainda em setembro dizia não querer mudar de Washington para Frankfurt, era a escolhida.