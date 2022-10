...e agora, para algo completamente diferente, um 4 de Julho “à la Trump”

A parada militar do Dia da Bastilha de há dois anos deixou Donald Trump deslumbrado. Logo na altura, em Paris, o Presidente dos Estados Unidos começou a imaginar uma celebração do músculo americano nas ruas de Washington em pleno 4 de Julho, Dia da Independência.

À primeira tentativa teve a oposição do antigo secretário de Defesa James Mattis, que apontou para os custos elevados e para os eventuais estragos nas estradas e pontes da capital, por causa do transporte de material pesado. Em novembro, a propósito do Veterans Day, Trump voltou à carga, mas continuou a ser impossível. Esta quinta-feira, à terceira, será de vez.