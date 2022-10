Pedrógão: quem vai e não vai a julgamento e porquê

O juiz de instrução da Comarca de Leiria guardou duas surpresas para a decisão final sobre quem vai ser julgado pelas 66 mortes nos incêndios de Pedrógão Grande. Valdemar Alves, presidente da Câmara local que tinha sido poupado na acusação do Ministério Público vai ser julgado por sete homicídios e quatro crimes de ofensas corporais agravadas. Sérgio Gomes e Mário Cerol, número 1 e número 2 da Proteção Civil de Lisboa, a quem o MP tinha apontado erros no planeamento e execução do combate às chamas não vão, afinal, ser julgados em tribunal.

Quando o incêndio deflagrou, Sérgio Gomes estava no hospital com o filho que tinha partido um braço e tentou dirigir as operações por telefone antes de delegar funções no seu imediato, Mário Cerol. O MP considerou isto uma negligência. Sérgio Gomes foi ainda acusado pelo MP de não ter ativado os meios que tinha ao dispor - nomeadamente aeronaves - que teriam facilitado o combate ao fogo.