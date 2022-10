Duas novas ferramentas para dar segurança aos doentes e promover acesso a terapias inovadoras

A Glintt Inov, plataforma para a inovação da empresa Glintt - Global Intelligent Technologies, já deu dois frutos que estão amadurecidos e prontos para entrar no mercado.

Trata-se de duas ferramentas tecnológicas para o sector da saúde, que é a especialidade da Glintt, cotada em Bolsa desde 1999. O SIGEC, destinado a facilitar a realização de ensaios clínicos em unidades hospitalares portuguesas, está a ser desenvolvido em conjunto com o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, e o MedOn, que reforça a segurança na administração e gestão de terapêuticas, é uma parceria com o Centro Hospitalar da Cova da Beira.