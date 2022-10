Empreendedores de mochila às costas

Desde criança que o madeirense Luís Tavares, 24 anos, mostrava ter ‘queda’ para o negócio. Diz que desde os 12 anos comprava e vendia “coisas”. Mas foi preciso chegar aos 21 anos para desafiar o destino e dar forma a um projeto que há muito lhe testava os pensamentos. Há três anos idealizou a PhonePlace, uma plataforma online para a comercialização de smartphones premium seminovos. As bases do projeto foram idealizadas a solo, mas Luís precisou de um empurrão para dar impulso ao projeto. Candidatou-se ao Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE, Erasmus para Jovens Empreendedores) e em 2018 rumou a Itália para “aprender com empresários mais experientes”.

O resultado não tardou. “No meu caso eu já tinha a ideia e trabalhei sobretudo na elaboração do plano de negócios e no desenvolvimento do site, que é o canal de vendas da PhonePlace já que não temos loja física, funcionamos exclusivamente online”, explica o empreendedor. Após a participação no programa e a otimização da sua plataforma de vendas, o negócio de Luís Tavares registou um crescimento de 300% nas vendas.