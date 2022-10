A China vai ser o maior sucesso de bilheteira

Não tarda muito e a China vai suplantar os Estados Unidos nas receitas totais com a venda de bilhetes de cinema. A consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) atualizou as projeções do negócio e antecipa que a China chegará ao primeiro lugar nos ganhos com a venda de ingressos na ‘box office’ já no ano que vem. De acordo com as previsões, 2019 terminará com os Estados Unidos a capitalizarem um pouco mais: 10,79 mil milhões de euros face aos 9,84 mil milhões que serão gerados na China, mas em 2020 o rápido crescimento nas vendas dos bilhetes ditará uma reviravolta histórica que perdurará.

Vai para mais de quatro anos que a China (1400 milhões de habitantes) é o país onde mais se vendem entradas para o cinema, mas do ponto de vista do retorno financeiro 2020 vai marcar a ultrapassagem ao maior mercado de consumo de cinema em sala de sempre - os Estados Unidos (329 milhões de habitantes). Citado pelo “The Hollywood Reporter”, C.J. Bangah, analista da PwC, assinala que apesar do boom global do Subscription Video on Demand (SVoD) e “de várias pessoas cogitarem sobre a morte do cinema”, na verdade “bilhetes, entradas para o grande ecrã, todas são projetadas em alta”. A consultora estima que a indústria da distribuição de cinema em sala vai subir globalmente 4% até 2023. Nos Estados Unidos, antecipa-se um crescimento meramente técnico de um ponto percentual.