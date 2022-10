Um comunista de sete instrumentos

Há cerca de uma década, uma jovem estudante do antigo Liceu Camões, em Lisboa, precisava de fazer um trabalho escolar. Tinha de falar com alguém que tivesse vivido antes do 25 de abril de 1974. Inês, com 15 anos, aproveitou uma sessão pública da Câmara de Lisboa (na qual os munícipes têm acesso aos membros do Executivo) para chegar à fala com Ruben de Carvalho, então vereador da CDU. O dirigente comunista recebeu a jovem e ouviu as suas razões. Depois, para que a estudante pudesse descobrir e consultar outras fontes, convidou-a a ir a sua casa. Lá, numa enorme cave na Amadora, Inês viu-se de repente rodeada de revistas, livros e discos (do vinil ao CD), prateleiras sem fim que forravam todas as paredes.

Nos anos seguintes, Ruben de Carvalho ligava a Inês, para saber como iam os estudos. E dava à jovem recomendações de leitura (sem qualquer intuito de catequese política, diga-se). Os episódios – relatados agora com emoção pela mãe de Inês, que realça a “generosidade” de um “homem bom” – são uma excelente porta de entrada para o percurso de vida, a militância cívica e política, o empenhamento cultural e a personalidade do histórico militante e dirigente do PCP, falecido na madrugada desta terça-feira, com 74 anos.