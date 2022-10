Primeiro a Google, agora a Salesforce: porquê tanto interesse nas startups de análise e visualização de dados?

O anúncio foi recebido com estrondo pelo mercado, em parte pelo valor envolvido na operação: 15,3 mil milhões de dólares é o que a Salesforce vai desembolsar para adquirir 100% das ações da empresa de análise e visualização de dados Tableau, anunciou a tecnológica norte-americana esta segunda-feira.

A compra - que será concretizada no terceiro trimestre do ano - é a maior alguma vez realizada pela Salesforce, que no ano passado já tinha desembolsado 6,5 mil milhões de dólares para adquirir a startup de integração de aplicações, dados e dispositivos Mulesoft. E mostra que o presidente executivo Marc Benioff está disposto a pagar um preço elevado para tornar a tecnológica que lidera numa superpotência de software, concorrendo com gigantes como a Microsoft, a Oracle e a Amazon.