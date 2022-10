New York Times acaba de tomar uma decisão. E “é pura e simplesmente um erro”, diz antigo prémio Pulitzer

Menos de dois meses depois da polémica em torno do cartoon que retratava Donald Trump como um cego e Benjamin Netanyahu como o seu cão-guia, António volta a ser falado do lado de lá do Atlântico. Tudo porque o jornal “The New York Times” (NYT) anunciou esta segunda-feira que deixará de publicar cartoons políticos na sua edição internacional. Quando o diário norte-americano republicou, sem inicialmente atribuir a autoria, o cartoon que António assinou para a edição de 19 de abril do Expresso, a Casa Branca e várias associações judaicas dos EUA atacaram o desenho, acusando-o de ser antissemita.

Em resposta, o NYT não só pediu desculpas publicamente e de forma contundente (“claramente antissemita e indefensável”) como deixou de republicar cartoons políticos na sua edição internacional. Bret Stephens, um dos colunistas do jornal, recomendou ao Times que “refletisse profundamente sobre como chegou a publicar propaganda antissemita”. Agora, a ordem é mesmo para abolir completamente as tiras políticas “a partir de 1 de julho”.