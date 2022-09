Netflix é vista pelos americanos como a melhor plataforma nos conteúdos originais

E pelo segundo ano consecutivo o prémio vai para… a Netflix! Novamente. De acordo com os resultados finais do mais recente estudo de mercado da Morgan Stlaney dedicado a apurar as preferências dos norte-americanos sobre a oferta de originais pelas plataformas de streaming no país, a plataforma é declarada pela maioria dos inquiridos como a que tem a melhor programação original.

A Netflix subiu poucochinho face ao resultado de 2018 – cresceu apenas um ponto percentual, de 39% para 40% –, mas mentém-se a uma grande distância do segundo melhor classificado, a HBO. A oferta dos conteúdos originais através das plataformas de streaming HBO Go e HBO Now disponíveis nos Estados Unidos é a favorita de apenas 11% dos inquiridos, tendo sofrido aliás uma queda em relação às conclusões do mesmo estudo realizado no ano passado, em que recolhia 14%.