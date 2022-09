Doze startups chegam a Lisboa para navegar a economia do mar

Sejam câmaras inteligentes para monitorizar o fundo do mar, plataformas para ajudar os pescadores a localizarem a área de pesca legal mais próxima ou jardins flutuantes para controlar a luz do sol que atravessa a água das barragens, várias são as soluções que na próxima semana vão navegar em Lisboa.

A capital portuguesa – que no próximo ano será capital sustentável europeia – foi a escolhida para a estreia mundial da 7 Seas Summit, que terá lugar na Gare Marítima de Alcântara e no Pavilhão do Conhecimento, entre 4 e 8 de junho. Organizada pelo grupo dinamarquês Green Innovation com o apoio da embaixada da Dinamarca e do Ministério do Mar, esta é uma cimeira dedicada ao mar e à procura de soluções contra uma economia marítima obsoleta.