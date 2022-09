Tráfego nas ex-SCUT recupera. Mas permanece 20% abaixo da época sem portagens

O tráfego nas ex-SCUT rodoviárias permanece abaixo dos valores registados antes da introdução de portagens, apesar da recuperação sustentada que têm verificado. A redução é, pelo menos, de 20% e atinge um máximo no caso da concessão da Beira Interior (Abrantes-Guarda), com 35%.

No primeiro trimestre de 2019, o tráfego na rede portuguesa de autoestradas acelerou, registando em março uma subida homóloga de 7%. Nos dois meses anteriores, a subida fora de 5%. E se o movimento médio é impulsionado pela rede Brisa, que acolhe as maiores variações em vias já portajadas (Douro Litoral e Litoral Centro), o crescimento beneficia igualmente as concessões da Infraestruturas de Portugal (IP), com subidas acima dos 5%, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto da Mobilidade dos Transportes (IMT).