Presidente da Comissão? “O pior que pode acontecer é ouvir um não”

À uma e meia da manhã da madrugada de domingo para segunda-feira, Margrethe Vestager circulava ainda pelo Parlamento Europeu e desdobrava-se em entrevistas. O domingo correu bem para a família liberal que apoia a atual comissária para a Concorrência, que nos últimos cinco anos somou fama, elogios e algumas inimizades por ter multado gigantes como a Google e a Apple.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)