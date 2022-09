Poupe 100 euros por ano com a conta de serviços mínimos

Milhares de portugueses podem deixar de pagar comissões bancárias e não sabem. Ou então sabem e têm vergonha, ou preguiça, ou pediram e foram mal informados – ou até enganados. Há de tudo. Se está farto de pagar comissões aos bancos só por ter uma conta aberta, há várias soluções para deixar de pagar ou pagar o menos possível.

Volto a falar-lhe das Contas de Serviços Mínimos Bancários (é uma “guerra” antiga minha), porque depois da reportagem da semana passada do programa “Contas-poupança”, na SIC, fui surpreendido com o total desconhecimento de dezenas de milhares de portugueses que podem ter acesso a estas contas e não faziam ideia.