As contrariedades de não cumprir expectativas

Esta é a história de um partido radical pequeno, que durante um dos momentos mais complicados do país conquistou popularidade. Passou de 5% das preferências para mais de 30%. Ganhou, governou, negociou, renunciou e foi novamente eleito. Tornou a governar, a negociar e haveria de completar o terceiro resgate em poucos anos na Grécia. Mas o Syriza de Alexis Tsipras já perdeu a graça aos olhos dos gregos e a última noite eleitoral foi prova disso mesmo: o Nova Democracia (centro-direita) voltou à liderança e o Syriza (esquerda) perdeu. E perdeu muito. Quase dez pontos percentuais separam os dois partidos e isso tem consequências. Tsipras é a primeira vítima dos resultados das europeias e vai convocar legislativas.

“As sondagens davam a vitória ao Nova Democracia, mas a margem de vitória foi bem maior do que se esperava”, diz ao Expresso Nick Malkoutzis, editor e fundador do Macropolis, site grego de análise económica. À hora de publicação deste texto, os resultados - ainda provisórios - apontavam para um diferença de 9,5% entre os dois partidos. “O facto de a diferença ser tão grande, de o Syriza ficar com menos de 25% e de o Nova Democracia conseguir mais de 30% tornava impossível que Tsipras continuassem sem convocar eleições.”