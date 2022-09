Altran cria centro mundial de inteligência artificial em Portugal

Desde que criou o centro do Fundão, em 2013, a Altran estabeleceu como meta investir no espaço de uma década €19,5 milhões em Portugal. O centro mundial de excelência em ciência de dados e inteligência artificial (IA), Tessella – Altran World Class Center Analytics, que a empresa acaba de anunciar para o país é parte dessa estratégia. A nova estrutura desenvolverá grandes projetos de inteligência artificial para empresas nacionais e internacionais e funcionará a partir dos escritórios de Lisboa e do Porto, onde já trabalha uma equipa inicial de 35 especialistas. No próximo ano serão 100.

A sua intervenção é multissectorial. No novo centro da Altran cabe o desenvolvimento de projetos de elevado valor acrescentado tão diversos como um sistema de IA que permite aos operadores de telecomunicações antecipar falhas de serviço, outro que permite a tomada de medicamentos (sector da saúde), outro que permite antecipar situações de fraude ou branqueamento de capitais (sector financeiro), outro ainda que permite a empresas de retalho e grandes superfícies comerciais conhecer em detalhe o perfil dos seus utilizadores e as suas preferências, para melhor adequar a sua oferta. Todos estes sistemas são reais e integram uma lista de 50 projetos que estão a ser desenvolvidos em Portugal no Tessella – Altran World Class Center Analytics.