Uma padaria também pode ser património nacional

Na padaria e moagem Gleba, em Lisboa, o tempo é uma coisa muito importante. Por isso é tratado com respeito. Cada minuto conta, não se apressando o processo de fermentação natural – a massa repousa 24 horas inteirinhas nos cestos de vime, antes de cozer – e nenhum pão sai do forno sem a crosta estar escura e crocante, no ponto ideal.

O resultado é um aroma inconfundível, a pedir manteiga, e prateleiras inteiras de pura tentação, seja em forma de broa, belos pães muito redondinhos ou exemplares robustos, mais compridos. Tal e qual como Diogo Amorim sonhou.