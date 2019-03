O furacão Draghi. Bolsas dão um trambolhão (uma tragédia) e juros caem a pique (uma bênção)

Uma vez mais as decisões de política monetária tomadas pelo Banco Central Europeu (BCE), e justificadas em detalhe, pelo seu presidente, o italiano Mario Draghi na tradicional conferência de imprensa de uma hora em Frankfurt, não agradaram a gregos e troianos. As reações nos mercados às medidas anunciadas na quinta-feira foram as mais díspares. O contraste entre o mercado acionista e o da dívida soberana foi flagrante.

Nas bolsas da zona euro, o índice global caiu 1,2% na quinta-feira e continuava no vermelho esta sexta-feira. Se ontem as bolsas mais afetadas foram Viena e Lisboa, hoje estão a ser Madrid e Milão. O sector bancário da zona euro foi particularmente fustigado, com o índice dos 600 bancos cotados a perder 2% na quinta-feira e com um recuo de 1,9% esta sexta-feira ao início da tarde.