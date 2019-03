“A retórica populista procura a igualdade social, mas nem sempre funciona, como prova a Venezuela”

Os líderes populistas estão associados a uma redução da desigualdade económica no mundo, revela um estudo divulgado esta quinta-feira pelo “The Guardian”, que analisou o discurso populista de 40 líderes mundiais e a evolução de cada um dos países desde que estes chegaram ao poder. Um dado surpreendente? Sim, na opinião de David Doyle, professor da Universidade de Oxford que coordenou a investigação. “Isto corresponde exatamente ao contrário do que eu esperava. Talvez eu tenha sido influenciado por vários anos de investigação que nos diziam que o populismo tem apenas consequências negativas”, observa o docente britânico.

Opinião contrária tem Andrés Malamud, investigador principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS), que considera que é de esperar esta relação entre populistas e a diminuição do fosso entre ricos e pobres. “O populismo costuma ser uma reação contra a oligarquização da política, e a desigualdade aparece associada com a oligarquização”, diz ao Expresso o especialista.