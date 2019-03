106 pedreiras condenadas pela ASAE nos últimos cinco anos

As infrações cometidas na exploração de pedreiras em Portugal continental resultaram em 106 condenações proferidas pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) entre 2014 e 2018, segundo dados revelados ao Expresso pela ASAE. O valor global de coimas ascendeu a €166.350. No período em causa, além das condenações, houve ainda 10 admoestações e 17 arquivamentos, num total de 133 decisões tomadas. O processo sancionatório da competência da ASAE, sobre atividades de pesquisa e exploração de massas minerais, engloba tanto os autos instruídos pela própria entidade como os levantados por outras autoridades policiais, como a GNR.

Passando do quinquénio que antecedeu o acidente de Borba, ocorrido a 19 de novembro, para uma data mais recente, quando a segurança já estava na ordem do dia, a radiografia do sector continua a mostrar problemas. Com efeito, numa ação de fiscalização da GNR em meados de fevereiro, foram detetadas anomalias em meia centena das 249 pedreiras inspecionadas. Ou seja, numa em cada cinco explorações.