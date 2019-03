Litoral lidera na oferta de espaços para trabalhar

A procura de um escritório é para muitos empreendedores o primeiro passo na concretização de um negócio. De norte a sul do país há necessidade de espaços de trabalho para arrendar, mas a sua distribuição não é de forma alguma equitativa. Na oferta deste tipo de imóveis presente no bpiexpressoimobiliario.pt, é visível uma discrepância entre o litoral, com o grosso dos escritórios, e o interior, com menos espaços vagos.

Ao todo, e no que respeita a escritórios para arrendar, a oferta a nível do país, contida no bpiexpressoimobiliario.pt é de 3458. Lisboa, Porto, Braga, Aveiro e Coimbra, com o total de 3056 imóveis, representam 88,37% dos espaços disponíveis. Um valor que mostra claramente que o litoral lidera neste tipo de produto para arrendar. Mas mesmo assim e entre estes cinco distritos, há uns que se destacam mais do que outros.