Chegou março, o mês ideal para celebrar os pratos de peixe do rio

Em relação ao peixe de rio, há duas opiniões possíveis: ou se adora, ou se odeia. De um lado os que se queixam do excesso de espinhas, aquelas fininhas e impossíveis de separar da carne, do outro os que esperam ansiosamente pela próxima posta. O sável chega aos rios portugueses durante o mês de março e juntamente com outras espécies de rio é motivo de festa à mesa. Em Vila Franca de Xira há um festival dedicado ao sável até ao final do mês, no Alandroal uma mostra gastronómica dedicada aos peixes do rio, e em Salvaterra de Magos decorre mais uma edição do Mês da Enguia. Mas, a verdade é que um pouco por todo o país multiplicam-se os restaurantes que nesta altura do ano dedicam parte das suas ementas a estas especialidades tantas vezes esquecidas.

