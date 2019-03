O tempo de Al Gore

A passagem do tempo é um processo imparável: avança-se uma fração de segundo de cada vez e, quase sem darmos por isso, já temos 69 anos, como Al Gore. Uma década depois de ter sido protagonista do oscarizado documentário "Uma Verdade Inconveniente", que lhe valeu um Nobel da Paz (em conjunto com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU), o antigo vice-presidente dos Estados Unidos — que ficou conhecido por ter perdido a eleição presidencial de 2000 apesar de ter tido mais votos do que o seu adversário, George W. Bush — tem agora o cabelo quase inteiramente tingido de branco e a cara mais redonda e enrugada. O tempo meteorológico, por outro lado, é bem menos linear: ora faz chuva, ora faz sol, e, por vezes, andamos de t-shirt à noite quando já deveríamos estar a usar casacos aconchegantes. Diz-se que a culpa é das alterações climáticas, mas, na verdade, ela é de todos nós — por dia despejamos na atmosfera, "como se ela fosse um esgoto aberto", 110 milhões de toneladas de gases que provocam o aquecimento global. A boa notícia é que, ao contrário do tempo cronológico, este processo não é irreversível: "Vamos vencer! Vamos resolver a crise climática", assegura-nos Gore, que falou em exclusivo ao Expresso antes de vir a Lisboa na próxima semana, onde será cabeça de cartaz da Web Summit.

"Agora temos todas as soluções de que necessitamos para lidar com este problema. Portugal está a ajudar a mostrar o caminho. No ano passado, esteve quatro dias seguidos em que dependeu exclusivamente de fontes de energias renováveis. Nos EUA, três quartos da nova energia gerada veio do sol e do vento, quase nada do carvão. Por todo o mundo, estas soluções emergentes estão a expandir-se muito mais rapidamente do que esperávamos." No seu novo documentário e no livro homónimo, "Uma Sequela Inconveniente: Verdade ao Poder", Gore traça um cenário que é, ao mesmo tempo, mais devastador, mas também mais otimista.