Cinco carros que você não vai querer perder de vista

Faltam poucas horas para abrir ao público um dos maiores certames da indústria automóvel. O Salão Automóvel de Genebra, na Suíça, que está cada vez mais elétrico, com a maioria das marcas ali presentes a revelarem as suas novidades totalmente livres de emissões poluentes.

Mas, para além disso, há várias apresentações mundiais de modelos superdesportivos de alta performance e, com uma particularidade: repletos de luxo a bordo.