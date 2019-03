“Por aqui não passa nem vivo nem morto”. E o caixão com o corpo de Luís teve de ser contrabandeado

Uma pequena rua de terra ladeada de campos de arroz e casas de tijolo cru serve de abrigo a um carro funerário, de onde contrabandistas de gasolina venezuelana retiram um caixão. Com dificuldade, os cinco homens carregam o féretro por um riacho que marca o início de uma das dezenas de ‘trochas’ que ligam clandestinamente a Colômbia e a agora fechada Venezuela, cujas fronteiras estão fechadas desde sábado. Lentamente os carregadores desaparecem no horizonte pela estreita vereda de terra seca desta região andina, enquanto do outro lado do Rio Táchira espera o pai do homem morto na última terça-feira e que não pôde ser levado de modo mais digno para a sua terra natal.

O venezuelano José Duarte, de 58 anos, não quis acompanhar a travessia do filho Luís. Preferiu cruzar a fronteira pelo caminho próximo da ponte Simon Bolívar, pela qual transitam todos os dias cerca de 40.000 pessoas para estudar, tratar-se e, sobretudo, fazer compras de alimentos e produtos de higiene básica, produtos em escassez absoluta na Venezuela.