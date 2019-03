PJ e Igreja investigam denúncia anónima contra padre do Alentejo

A diocese de Beja recebeu há poucos dias uma queixa de abuso sexual de um padre a uma criança de 9 anos. “Estamos a começar a investigar mas ainda temos poucos elementos concretos. Falta-nos um rosto com quem possamos dialogar de modo a apurar a veracidade dos factos”, diz ao Expresso uma fonte da diocese. O alerta sobre o comportamento do pároco, que foi feito de forma anónima, chegou a Beja através da Congregação da Doutrina da Fé, órgão da Santa Sé responsável pela investigação de queixas como esta no Alentejo.

A diocese de Beja revela não ter alertado a Polícia Judiciária ou qualquer outra autoridade civil até ao momento. “Ainda não houve tempo para isso. O assunto é muito recente. Segundo os procedimentos canónicos, tem de haver uma investigação prévia”, justifica a mesma fonte.