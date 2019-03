“O crime de violência doméstica merece censura e uma Justiça ágil. Mas não basta a acusação”. E Ângelo foi de novo absolvido

O Tribunal de Viseu voltou a absolver, esta sexta-feira à tarde, Ângelo Loureiro do crime de violência doméstica, credibilizando o seu depoimento e desvalorizando o da alegada vítima. Mas o juiz Carlos Oliveira cumpriu a determinação do Tribunal da Relação de Coimbra, que o mandou elaborar nova decisão, com “fundamentação da decisão de facto”. Ou seja, explicar porque valorizou o depoimento do arguido e rejeitou o da queixosa aquando do primeiro julgamento. Foi o que o juiz fez, com a presença do arguido na sala, ao longo de uma hora, durante a qual perorou sobre os factos em questão.

Ângelo e Susana casaram-se no dia 24 de agosto de 2002 e até 2014 “nunca houve qualquer queixa de violência doméstica. Sucederam-se discussões e nem amigos, médicos ou família ouviram quaisquer relatos ou queixas de violência doméstica”. Em julho de 2014, Susana saiu de casa e apresentou queixa na GNR, por violência doméstica. Na casa do casal estavam duas armas, cuja posse o arguido confirmou.