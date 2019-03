Nome: Elisabete. Profissão: “biógrafa” de objetos e de “homens invisíveis”

Certa vez, partiu em direção aos arredores de Paris para descobrir as cartas trocadas entre os homens da História franceses e os seus pares portugueses. Lá chegada, descobriu que não havia correspondência, mas, em vez de voltar para casa de mãos vazias, encheu-as com a história de um objeto raro, um colar de ouro do período do Bronze Final. Um exemplo da vida preenchida de Elisabete Pereira, uma investigadora da biografia dos objetos e da história do colecionismo, porque é assim que se chama a sua especialidade.

O interesse pela Arqueologia levou-a ao curso de História e Património Cultural e Elisabete Pereira acabou por trabalhar na Fundação Arquivo Paes Teles, no Ervedal, concelho de Avis, no Alentejo — e aquele foi o marco zero para o início de uma vida dedicada ao estudo do colecionismo privado e aos homens quase anónimos que a ele se dedicaram.