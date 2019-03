“Cheiro” a dividendos anima Bolsa. Trump e Xi Jinping ajudam

Não foi a melhor semana do ano para o índice PSI-20, mas ficou no pódio com a medalha de bronze. Depois dos ganhos de 5% e de 2,2%, logo a abrir 2019, na primeira e segunda semana de janeiro, respetivamente, a semana que termina esta sexta-feira foi a terceira com maiores retornos na Euronext Lisboa, com o índice acionista a ganhar 1,7%.

Não é apenas em Portugal que o verde domina as Bolsas. Depois de um “dezembro negro” em que, por exemplo, o índice norte-americano S&P500 registou a maior desvalorização desde os anos 30 do século passado, houve “uma recuperação muito rápida, que se tem prolongado”, constata Steven Santos, gestor do BIG (Banco de Investimento Global).