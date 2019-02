Um depoimento com reações contraditórias: como Trump está mais perto da condenação mas também da salvação

Michael Cohen foi advogado e cúmplice de Donald Trump durante mais de uma década, incluindo no primeiro ano e meio do mandato do presidente dos EUA. Menos de um ano depois de deixar de trabalhar para Trump, diz-se “envergonhado” por ter encoberto “atos ilícitos” do antigo patrão, alguém que agora define como “racista, vigarista e trapaceiro”. O que leva um homem a fazer isto, terminando em lágrimas um testemunho-maratona perante a Câmara dos Representantes?

“Cohen já mentiu ao Congresso e demonstrou ter um caráter questionável. No entanto, agora caiu em desgraça e está a caminho da prisão. Claramente já não está encandeado pela lealdade a Trump e não tem nada a perder”, comenta Farrah Alexander, colaboradora do jornal “Huffington Post”. Em maio, Cohen deve começar a cumprir uma pena de três anos de prisão por fraude fiscal, a que se somam dois meses por juramento falso. “Penso que o seu testemunho foi verdadeiro e alarmante”, acrescenta Alexander ao Expresso.