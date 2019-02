Greve no Porto de Setúbal prejudicou as exportações, mas afetou pouco a economia

A greve dos estivadores no Porto de Setúbal fez correr rios de tinta nos últimos meses de 2018 e é indissociável do desempenho da economia portuguesa no último trimestre do ano passado. Mas, se a paralisação penalizou as exportações, o impacto sobre o Produto Interno Bruto (PIB) foi pequeno. Confuso? A explicação para este aparente contrassenso está numa componente do investimento chamada variação de existências, que traduz a evolução dos stocks das empresas, e que deu um contributo positivo para a evolução do PIB nesse período.

É isso que mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre as contas nacionais, divulgados esta quinta-feira. Tal como esperado, as exportações de bens recuaram 1% no quarto trimestre, em termos reais, levando a que as exportações totais (bens e serviços) registassem um crescimento nulo nos últimos três meses de 2018, confirmando o pior desempenho trimestral desde o final de 2012, ou seja dos últimos seis anos.