Governo espanhol nomeia pela primeira vez um ecologista assumido para o Conselho de Segurança Nuclear

O Parlamento espanhol votou esta quarta-feira por maioria (19 a favor, 14 contra) a nomeação dos quatro novos elementos que vão dirigir o Conselho de Segurança Nuclear (CSN) de Espanha. Entre eles está o físico nuclear e membro dos Ecologistas en Acción Francisco Castejon, que tem defendido o fecho das centrais nucleares espanholas, a começar pela de Almaraz.

Além de Paco Castejón (nomeado pelo Podemos) foram propostos pelo Governo espanhol para este órgão consultivo três outros nomes com currículo na área: Elvira Romera (catedrática de física nuclear, nomeada pelo PSOE), María Pilar Lucio (deputada do PSOE ligada à transição ecológica) e Josep María Serena (especialista em segurança radiológica designado pelo PDECat da Catalunha). Porém, como este grupo não obteve três quintos dos votos, a formalização da nomeação terá de ser confirmada pelo Governo de Pedro Sánchez até 15 de março.