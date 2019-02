Dois séculos depois, a casa de praia da Ferreirinha vai receber 20 apartamentos de luxo

O projeto ainda está em estudo, mas José Carvalho, administrador do grupo Omega, com negócios na área da engenharia e do imobiliário, está entusiasmado por ter “uma casa com história nas mãos”. “É a antiga casa de praia da Dona Antónia Ferreira”, conta ao Expresso sobre este imóvel na Foz Velha, no Porto, que vai entrar em obras dentro de um mês para ser transformado em mais de 20 apartamentos T1 e T2.

Na sua empresa, a reabilitação da Foz é um dos focos de atividade, até por acreditar que o mercado imobiliário nesta zona do Porto “é mais estável do que na Baixa da cidade”. “Aqui, as pessoas compram casa para residir. Na baixa, o interesse está mais no investimento”, comenta este engenheiro que gosta de combinar o negócio à prestação de serviços “pelo prazer do risco e pelo potencial de mais valias que traz”.