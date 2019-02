A ternura dos 50

A Toyota bem pode orgulhar-se da história do Corolla. É um exemplo de sobrevivência de uma marca e de um conceito. Mas, com o tempo, a imagem do modelo envelheceu. Em vez de um automóvel dinâmico, tornou-se sinónimo de sobriedade e, especialmente, de uma condução aborrecida e desinspirada. Até porque, mais recentemente, deixou de ter versão Hatchback, lugar que estava ocupado pelo Auris.

Pois bem, o Auris passa à história e o Corolla regressa em todo o seu esplendor, com três carroçarias: Hatchback, Sedan e Touring Sports. O hatch é de longe o que apresenta uma imagem mais desportiva e é o que vai concentrar a maioria das vendas a nível mundial. Depois há o Sedan, para um cliente mais maduro e estatutário, e que é uma boa surpresa pelo design ao estilo executivo. Finalmente, a Touring Sports que em Portugal vai ser a versão mais vendida, porque o mercado continua a preferir carrinhas. Foi por isso que, neste primeiro contacto, me concentrei nesta versão, com o motor que é a melhor escolha para o mercado português.