Os perigosos caminhos da “trocha”

Pacotes de papel higiénico, fraldas, roupas e alimentos são carregados por jovens em tronco nu que se equilibram nas pedras que formam uma ponte natural no rio Táchira, entre Cúcuta, Colômbia, e San Cristóbal, Venezuela. São os “trocheros”, venezuelanos que cobram 25.000 pesos colombianos (cerca de 7 euros) para ajudar compatriotas na perigosa travessia, chamada “trocha”.

Não que o rio ofereça algum perigo, mas os chamados “coletivos” — grupos de civis armados como brigadas pelo governo venezuelano — patrulham a fronteira, extorquindo aqueles que desejam entrar no país com as suas compras e ameaçando disparar sobre qualquer incauto que passe para o outro lado. “Está a ver aquelas árvores e o mato? Eles estão constantemente por ali, e se você atravessa para a metade de lá do rio disparam contra si — e na Colômbia ninguém irá responsabilizar-se”, diz o ‘trochero’ Yoneis Ramirez, de 20 anos.