Novo candidato a bastonário dos advogados vai prescindir do salário de €4000 líquidos se vencer

“Quer um exemplo do que está a correr mal?” Menezes Leitão é professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa e não podia ter escolhido momento mais oportuno para apresentar a candidatura a bastonário da Ordem dos advogados: “Tenho conhecimento de que dezenas de advogados foram ao portal das Finanças para regularizar as faturas e descobriram pagamentos da Ordem dos Advogados de milhões de euros, que obviamente nunca existiram. É um exemplo claro e grave do que está a correr mal”, diz o advogado que se vai candidatar pela segunda vez ao cargo mais alto da Ordem.

A situação denunciada por Menezes Leitão está a afetar dezenas de advogados e a Ordem já disse que se deve a um “erro informático” de consequências ainda imprevisíveis e que espera resolver com a “maior brevidade possível”.