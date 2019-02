“Demorou pouco mais de um minuto. Parece pouco tempo, mas garanto que é muito enquanto está a decorrer”

Pessoas com mais de 60 anos recordam-se bem. Na madrugada do dia 28 de fevereiro de 1969 — mais precisamente às 3h41 da madrugada, segundo os registos oficiais — em Lisboa e noutros lugares a terra começou a tremer. Faz esta quinta-feira meio século. A guerra colonial estava em curso, Salazar continuava no limbo mental e físico em que havia de morrer, a NASA preparava a sua primeira visita à Lua. Para as pessoas que tiveram de sair de casa a meio da noite - e quase toda a gente queria sair de casa o mais depressa possível, aliás sensatamente - durante aquele longuíssimo minuto não houve mais nada para além do susto.

Uma dessas pessoas foi Miguel Miranda, hoje presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Tinha na altura 16 anos e vivia na Calçada da Estrela, em Lisboa. Como toda a gente, foi para a rua. Lembra-se das pessoas em pijama e da derrocada das chaminés. A do prédio dele também caiu, acompanhada por pratos e outros objetos que tombavam dos móveis. “Penso que demorou pouco mais de um minuto. Mas aquilo que parece pouco tempo, garanto que é muito enquanto está a decorrer.”