Como dar a volta à natalidade? “A resposta mais honesta: é extraordinariamente difícil. Mas não é por isso que se deve ficar parado”

Portugal está entre os países de muito baixa fecundidade, entre os que têm menos imigrantes e é o quarto mais envelhecido do mundo. Mas como se dá a volta à baixa natalidade? “A resposta mais honesta, do ponto de vista académico e político, é que é extraordinariamente difícil”, afirmou esta quarta-feira o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, nas Jornadas da Sociologia, no ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa.

“Portugal está entre os países de muito baixa fecundidade e não consegue descolar deste nível. Não há uma medida e é duvidoso que haja um conjunto de medidas que consiga a médio prazo ter impacto. Mas não é por isso que se deve ficar parado sem fazer algo”, defendeu na conferência “Pensar o Futuro: desafios demográficos e disparidades regionais”, lembrando não existirem casos concretos de países com uma reversão profunda da natalidade.