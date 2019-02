Acredite se quiser. Esta televisão pode enrolar-se dentro do móvel

Lembra-se do tamanho do seu primeiro televisor? Agora tente comparar esse bloco pesado envolto numa estranha e rígida capa de plástico preto - cheio de ranhuras para arejar o cinescópio - com o ecrã apresentado pela LG Eletronics, praticamente com a espessura de uma folha de papel.

Até custa a imaginar a diferença. É como estar a comparar uma simpática peça de arqueologia industrial com a elegância de um elemento quase intangível, a resvalar para um futurismo que parece distante mas, se calhar, já está ali ao virar da esquina.