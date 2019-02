“Trump e Kim vão afirmar que foi um tremendo sucesso, mesmo que nada aconteça”

“As cartas de amor enviadas por Kim a Trump fizeram a sua magia. Os norte-coreanos parecem ter manipulado o Presidente para que este aceite fazer grandes concessões em troca de muito pouco sacrifício por parte de Pyongyang.” É com alguma dose de ironia que Robert Donaldson, professor de Ciência Política da Universidade de Tulsa, no estado norte-americano de Oklahoma, avalia ao Expresso a segunda cimeira entre o Presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Ambos os dirigentes chegaram esta terça-feira ao Vietname, na véspera do encontro de dois dias, que pretende dar seguimento ao trabalho de desnuclearização da península coreana, iniciado na cimeira de Singapura em junho do ano passado. Trump chegou à capital vietnamita, Hanói, a bordo do seu Air Force One, pouco antes das 21h locais (14h em Lisboa). Às 8h15, após uma viagem de três dias no seu comboio fortemente blindado, Kim desceu na cidade de Dong Dang, onde foi recebido com passadeira vermelha e honras militares. Daí, foi transportado numa limusina até Hanói.