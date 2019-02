Os vídeos proibidos das prisões portuguesas

Os serviços prisionais voltaram a fazer buscas esta terça-feira no estabelecimento prisional de Paços de Ferreira. Desta vez apreenderam 18 telemóveis. Recorde-se que há dez dias foram apanhados 79 na mesma cadeia. Ou seja, quase 100 aparelhos foram confiscados nas celas em duas operações.

Em causa estão dois vídeos partilhados no Facebook por reclusos daquele estabelecimento. O primeiro, divulgado no dia 11, mostrava uma festa de aniversário. Durante os 20 minutos gravados por um telemóvel, um grupo de reclusos foi filmado a rir, a comer e a dançar ao som de música sem a presença de qualquer guarda prisional.