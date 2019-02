Miguel Bastos Araújo, Prémio Pessoa: “Presidente do ICNF tem o dever de se retratar não só com palavras mas com ações. Ou colocar o lugar à disposição”

“O presidente do ICNF considera que os números de aves mortas no Alentejo ‘não são estatisticamente relevantes para determinar já a proibição da apanha noturna’ [de azeitona]. A ser verdade, o presidente do ICNF tem o dever de se retratar não só com palavras mas com ações. Caso contrário deve colocar o seu lugar à disposição, por manifesto desconhecimento das bases legais que norteiam a política de conservação de que é titular.” Assim afirma Miguel Bastos Araújo, Prémio Pessoa 2018, na sua página do Facebook.

O biogeógrafo reage deste modo à notícia do Expresso publicada na edição do semanário — intitulada “Como milhares de aves estão a morrer no Alentejo” — na qual o presidente do ICNF, Rogério Rodrigues, afirma que se estimava terem morrido 480 aves (aspiradas por máquinas) durante a apanha noturna de azeitona em áreas de olival superintensivo no Alentejo, mas que não avançaria com qualquer medida para proibir a apanha noturna da azeitona por considerar que os números “não são estatisticamente relevantes”.