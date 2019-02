Esta aplicação quer ajudá-lo a programar o seu relógio biológico para evitar o jet lag

Timeshift: ação de alguém que experiencia exposição e evasão à luz, sono e sestas, uso de melatonina e cafeína para reiniciar o relógio circadiano (ou biológico) para um novo fuso horário.

Desde há muitos anos que astronautas e atletas de alta competição mudam de fuso horário. Como Mike Massimino, antigo astronauta que viajou duas vezes ao espaço para reparar o telescópio Hubble, e que agora utiliza a Timeshifter para as suas viagens na Terra.