Caso Neto Moura. Vítima de violência doméstica queixa-se de novas ameaças

O advogado da mulher de Matosinhos que foi agredida pelo marido quando estava grávida e chegou a ficar surda por causa da pancada de que foi vítima, diz que as ameaças do agressor continuaram já depois do processo judicial chegar ao fim: “Vou participar os factos e depois é o Ministério Público que decide o que fazer. Vou levar ao processo o conhecimento dos factos. Em teoria, poderá ser uma violação da pena suspensa que foi aplicada”, explica Álvaro Moreira.

A vítima, uma mulher de 49 anos, teve de sair da casa onde vivia e pedir outra à Câmara Municipal. “Está impedida de ver os netos devido às ameaças que o ex-marido continua a fazer, agora por interposta pessoa”, frisa o advogado. “Está privada da sua liberdade em 90%”, frisa o advogado.